Средний «срок жизни» банковских карт дропперов снизился в 30 раз

Средний "срок жизни" банковских карт так называемых "дропов" - клиентов, чьи карты используются для вывода украденных денег - заметно снизился с двух месяцев в прошлом году до одного-двух дней в текущем, рассказали "Российской газете" в Росфинмониторинге.

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Резкое сокращение, как отмечает ведомство, произошло благодаря принятым мерам. Работа по минимизации рисков вовлечения "дропов", или "дропперов", проведение незаконных финансовых операций является одним из приоритетных направлений для Росфинмониторинга, говорят там.

Регулярно проводятся финансовые расследования в отношении "дропперов", привлекаемых к осуществлению незаконных операций, в результате которых ведомство устанавливает организаторов теневых схем, выступающих в качестве так называемых центров принятия решений.

Если говорить о материальной ответственности "дропов", то действующее законодательство предусматривает механизмы возмещения ущерба как в гражданско-правовом, так и в уголовном поле, объяснили в ведомстве.

Сейчас на рассмотрении находится законопроект МВД России, направленный на введение уголовной ответственности за "дропперство", напомнили в Росфинмониторинге. Как ранее отмечали в МВД, пока рано говорить о конкретном наказании. Оно будет определяться в зависимости от градации. Саму передачу - карт или доступа - предлагают определить как преступление средней степени тяжести, но при определенных обстоятельствах, деятельности в составе организованной группы, - как тяжкое преступление.

"Кроме того, для оперативного пресечения преступной деятельности в кредитно-финансовой сфере Росфинмониторингом предлагается расширить функционал службы новыми полномочиями по приостановлению финансовых операций в случае возникновения подозрений в отмывании преступных доходов", - поделились с "РГ" в ведомстве.

Указанные полномочия также могут применяться по приостановлению финансовых операций "дропов", используемых в качестве инструмента для отмывания.

"Дропы" - банковские клиенты, которые используют свои карты для вывода украденных мошенниками денег. "Дроппером" либо становятся осознанно, либо даже не подозревают об этом. Например, в интернете могут размещаться "вакансии", предлагающие легкий ежемесячный заработок за использование банковской карты человека. Многие продают данные своих карт, или сами становятся участниками в схеме по обналичиванию украденных денег, получая за это процент или заранее оговоренную сумму.

Сейчас ограничений на число открытых карт нет, поэтому мошенники этим пользуются и привлекают людей. На банковском рынке ранее называли число 2 млн - примерно столько сейчас "дропперов" в России.

К тому же банки обязаны с 25 июля выключать доступ к дистанционному банковскому обслуживанию тем, кто выводит и обналичивает украденные у людей деньги, тем самым "дропперам".

Если клиент переведет деньги "дропперу", и банк транзакцию пропустит, ему теперь придется компенсировать убытки человеку и вернуть всю сумму в течение месяца, следует из новых правил по ФЗ-161.

Как отмечают в Росфинмониторинге, мошенники на постоянной основе видоизменяют, приспосабливают и адаптируют мошеннические схемы с учетом новых мер противодействия в рамках использования законодательных уязвимостей и предпочтений граждан. Например, они могут связаны с учебной деятельностью детей, деятельностью в сфере инвестиций.

Ключевыми схемами остаются различные виды мошенничества в сфере информационно-коммуникационных технологий, говорят в Росфинмониторинге.