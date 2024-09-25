Одна категория граждан РФ получит миллион рублей

Якутяне при достижении 100-летнего юбилея будут получать от правительства республики выплату в размере одного миллиона рублей, заявил глава Республики Саха Айсен Николаев. Об этом пишет «Комсомольская правда. Якутия».

Почетный знак долгожителя «Уйэ саас» учрежден в Якутии для поддержки со стороны государства долгожительства в 2003 году. Знаком награждаются лица, достигшие возраста 100 и более лет, постоянно проживающие на территории республики.

Эксперт рассказала, кому повысят пенсию в 2025 году

В августе 2024 года он был вручен Анфисе Маркеловне Олесовой, ветерану Великой Отечественной войны.

«Отдавая дань уважения долгожителям, в целях поддержки здорового образа жизни, преемственности духовно-нравственных ценностей народа принял решение об увеличении вознаграждения к Почетному знаку «Уйэ саас» в 10 раз — до одного миллиона рублей», — уточнил Николаев.

По данным газеты, глава республики распорядился до 1 января 2025 года обеспечить выплату миллионной суммы каждому ныне живущему в Якутии обладателю знака «Уйэ саас».