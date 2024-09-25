В России захотели сократить перечень работ, запрещенных для женщин

В России могут сократить перечень работ, запрещенных для женщин
Минтруд России предложил сократить перечень работ, которые запрещены для женщин. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что соответствующий проект был внесен на сайт проектов нормативных правовых актов. Как рассказали в пресс-службе ведомства, из перечня могут убрать работы по управлению самоходными машинами на открытых горных работах, работы на поверхности действующих и строящихся шахт, резервов, рудников, работы по обогащению, агломерации и брикетированию.
Инициатива была предложена общественной организацией «Деловая Россия». Как добавили в Минтруде, она была составлена с учетом пожеланий от различных общественных организаций, отраслевых объединений и рекомендаций профильных специалистов.
Ранее Минтруд расширил варианты альтернативной службы.