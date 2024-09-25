Стало известно, какие пенсии получают в Германии

Стандартный размер пенсии в Германии составляет чуть более €1500, рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Его слова приводит Финансы Mail.

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При этом в ФРГ существует ряд категорий работников, которым полагаются значительно более высокие выплаты при выходе на пенсию, отметил эксперт. К ним относятся рабочие горной промышленности, шахтеры, а также полицейские, военные, судьи и служители церкви. Их средняя пенсия составляет уже более €2300.

Принятый уровень социального комфорта для немецкого пенсионера составляет €860−900.

Средняя пенсия в России на 1 апреля 2024 года составила 20 941 рубль. Работающие пенсионеры получали выплаты в размере 17 484 рублей, неработающие — 21 751 рубль. Всего по состоянию на начало апреля в РФ числилось 40 982 100 пенсионеров.