Эксперты рассказали, как получить деньги за неиспользованный отпуск

Россияне могут получить денежные средства за неиспользованный отпуск. Об этом напоминает портал Banki.ru.

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Подчеркивается, что деньги за неиспользованные дни отпуска без каких-либо условий можно получить только при увольнении. В этом случае есть два способа использовать остаток, пишут авторы.

«В первом случае отпускные начислят за три дня до первого дня отпуска при увольнении. Во втором случае работодатель обязан рассчитать сотрудника в день увольнения и выплатить средний дневной заработок за каждый неиспользованный день отпуска, даже если наберется существенная сумма. Никаких дополнительных заявлений писать не нужно», - пишет портал.

Кроме того, у россиян есть возможность получить компенсацию за неиспользованный отпуск без увольнения, говорится в статье. Как сообщается, если у сотрудника за год набирается больше 28 дней, то дни дополнительного отпуска можно компенсировать деньгами. Для этого нужно написать заявление на имя руководителя, отмечают авторы. Затем работодатель рассматривает заявление и принимает решение. Если оно положительное, в компании выпускают приказ о замене отпуска денежной компенсации, отмечается в публикации.

Ранее исполнительный директор Аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова заявила «Известиям», что с 2018 года доля российских компаний и госорганизаций, приглашающих на стажировку, выросла с 26 до 50%, а привлечение студентов к такой временной работе увеличилось почти в шесть раз — с 3 до 20%.