Названы преимущества программы долгосрочных сбережений

В настоящее время программа долгосрочных сбережений (ПДС) имеет ряд преимуществ. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на генерального директора ВТБ Пенсионный фонд Андрея Осипова.

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Как отмечается, среди плюсов такой программы - поддержка государства в виде налогового вычета и софинансирования, страхование накоплений на сумму 2,8 млн. руб., возможность задействовать сформированные пенсионные накопления, прозрачность сотрудничества с НПФ и несколько схем получения выплат.

«Другими словами, это комфортный способ накопления капитала, у которого на рынке почти нет альтернатив», - пишет издание.

По словам эксперта, вычет рассчитывают, исходя из суммы взносов по трем финансовым инструментам: договору негосударственного пенсионного обеспечения, договору долгосрочных сбережений и внесенных на индивидуальный инвестиционный счет средств. Суммарный размер, с которого его можно получить, - не более 400 тыс. руб. за год.

Напомним, что программа долгосрочных сбережений начала действовать в России с 1 января 2024 года. К ней можно присоединиться, заключив договор с любым негосударственным пенсионным фондом.