Россиянам предсказали крупную волну мошеннических атак

Этой осенью россиян ожидает значительная волна мошеннических атак с использованием технологии дипфейк. Об этом рассказали РИА Новости эксперты РАНХиГС.

По прогнозам специалистов из научно-исследовательской лаборатории «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия» Президентской академии, пик таких атак придется на осенний период.

Заведующий лабораторией Геннадий Слышкин объяснил активацию как технологическими, так и политическими причинами. По его оценке, программы для создания дипфейков стали более доступными, что исключает необходимость длительного обучения сотрудников кол-центров.

Кроме того, на Украине сталкиваются с финансовыми трудностями и идеологическим кризисом, и мошенничество может стать для них источником дохода и способом поддержания морального духа населения за счет россиян, утверждает Слышкин.

В настоящее время мошенники активно используют образы известных личностей. Например, в августе были зафиксированы случаи звонков от имени высокопоставленных чиновников.