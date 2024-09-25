Мишустин пообещал повысить МРОТ с 1 января 2025 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал с 1 января 2025 года повысить уровень минимального размера оплаты труда до 22 440 рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам председателя правительства, такая мера позволит повысить уровень заработной платы у 4 миллионов человек.

Согласно указу президента России Владимира Путина, к 2030 году МРОТ должен повыситься до 35 тысяч рублей, напомнил Мишустин. С начала следующего года МРОТ будет увеличен более чем на 16,5% и составит 22 440 рублей.

На данный момент МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц.

10 сентября глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщил, что законопроект о повышении МРОТ до 22 400 рублей будет внесен в Государственную думу до 1 октября 2024 года.

В августе в Госдуме предложили повысить МРОТ до 30 тысяч рублей со следующего года. Авторы соответствующего законопроекта отметили, что низкий уровень МРОТ приводит к значительной дифференциации доходов, снижает совокупный спрос и не стимулирует работодателей внедрять новые технологии и справедливые системы оплаты труда. Это также сдерживает рост производительности и ВВП страны.