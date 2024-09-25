Россиян начнут штрафовать за неправильный выгул собак

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, пишут «Ведомости». Размер штрафов составит от 500 до 1500 рублей за первичное нарушение и 3000 рублей за повторное. Для предпринимателей предлагаются штрафы от 3000 до 5000 рублей за первое нарушение и 10000 рублей за повторное.

Требования к содержанию домашних питомцев включают в себя, в частности, выгул собаки в наморднике и на поводке, уборку отходов на территориях общего пользования, недопущение выгула собаки вне специально отведенных для этого мест и запрет на использование домашних животных в предпринимательской деятельности. Рассматривать административные дела о нарушениях требований, предположительно, будут органы исполнительной власти регионов.

Согласно июльскому опросу ВЦИОМ, 25% россиян недовольны отсутствием уборки за собаками во дворе, 18% не нравится выгул агрессивных животных без намордника. 14% россиян обеспокоены самовыгулом собак, столько же - выгулом питомцев в неположенных местах, громким лаем в позднее или раннее время. 11% жалуются, что за собаками не убирают за собаками в лифтах и подъездах, 8% не устраивает выгул на длинном поводке.