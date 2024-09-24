Дворники, чиновники и продавцы: кому недоплачивают в России

Эксперты, опрошенные «Комсомольской правдой», рассказали, что самые низкие зарплаты в России получают как неквалифицированные кадры, так и высококвалифицированные работники. В категорию «недооплачиваемых» эксперты отнесли начинающих педагогов и врачей, работников музеев, дворников и даже чиновников.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, что к малооплачиваемым работникам с одной стороны относятся уборщики и разнорабочие, а с другой - сотрудники архивов, домов культуры, начинающие учителя, врачи и санитары. Сафонов подчеркнул, что в Москве бюджетники могут зарабатывать хорошо, а в Калмыкии или Ивановской области они будут получать в два-три раза меньше.

Глава направления маркетинговых исследований hh.ru Мария Игнатова рассказала, что маленькие зарплаты часто встречаются на работах со сменным графиком и там, где не требуется специфических навыков. Это относится к мерчандайзерам, операторам ПК, специалистам контактных центров, продавцам и администраторам. Еще одна категория - специалисты, на которых нет повышенного спроса: артисты, режиссеры, психологи, делопроизводители, журналисты.

Ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социо- гуманитарных наук МИФИ Яков Якубович заявил, что в России недооценен труд чиновников. Он отметил, что рядовой чиновник в Москве зарабатывается менее ста тысяч рублей в месяц, а в регионах зарплаты госслужащих могут быть «совсем скромными».

По мнению Сафонова, решить проблему недооцененного труда можно, поднимая минимальный размер оплаты труда (МРОТ) выше темпов инфляции. Эксперт считает, что МРОТ должен составлять 2 - 2,5 прожиточного минимума (сейчас этот показатель равен 17 733 рублям).

Еще одним действенным методом Сафонов назвал постепенное повышение налогов на сверхдоходы. По его мнению, из-за этого работодатели перераспределят часть денег с зарплат топ-менеджеров на других сотрудников.