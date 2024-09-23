Суд запретил занижать зарплату учителям

Конституционный суд России запретил включать плату учителям за дополнительную работу в состав зарплаты, не превышающей минимальный размер оплаты труда. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.

Поводом для вынесения такого решения стало обращение в суд учительницы начальных классов из Архангельской области Елены Харюшевой. В 2021 году работодатель включил выполнение дополнительных работ и добавленную учебную нагрузку в состав ее зарплаты.

При этом доплаты повышали зарплату до минимального размера оплаты труда и «не компенсировали педагогу затраты за выполнение работы, не входящей непосредственно в ее должностные обязанности», подчеркнули в высшей судебной инстанции.

Нижестоящие суды не нашли оснований, чтобы исключить стимулирующие выплаты и компенсации из зарплаты, не превышающей МРОТ. Однако Конституционный суд не согласился с этим решением.

«Педагогическая работа, выполняемая работником с его письменного согласия сверх установленной нормы, а также виды работ, связанные с образовательной деятельностью, но не предусмотренные квалификационными характеристиками, являются дополнительной работой», - говорится в постановлении.

Таким образом, классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами, по мнению судей, «по сути представляют собой разновидности дополнительных работ», которые оплачивается отдельно. Так как при их выполнении «труд педагога становится интенсивнее, возрастает физиологическая и психоэмоциональная нагрузка, а это должно быть компенсировано», считает Конституционный суд.

В настоящее время размер МРОТ на федеральном уровне составляет 19 тысяч 242 рубля. При этом ранее стало известно о планах внести в Госдуму законопроект, который должен запретить выплачивать зарплату работнику ниже уровня минимального размера оплаты труда после вычета НДФЛ.

А в июне премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о повышении МРОТ на 15% с 2025 года. Эту сумму будут рассчитывать исходя из медианной зарплаты на рынке труда, подчеркнул он. При этом еще через пять лет, к 2030 году, минимальный размер оплаты труда должен составлять не менее 35 тысяч рублей в месяц.