Россиянам посоветовали «затянуть пояса»

В нынешних реалиях россиянам нужно стараться «затянуть пояса» и, по возможности, отказаться от лишних трат и покупок предметов роскоши. Снизить расходы гражданам посоветовала доцент кафедры инновационных и цифровых технологий Университета «Синергия» Дарья Копылова. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Она добавила, что россиянам не следует пытаться закрыть кредитами падение уровня жизни на фоне повышения ключевой ставки и роста инфляции в стране. Вышеуказанный совет относится в том числе к молодым гражданам, которые порой совершают импульсивные покупки.

«Лучше, по возможности, сокращать потребление за счет роскоши и ненужных трат», — рекомендовала Копылова.

В условиях роста потребительских цен, пояснила аналитик, россиянам следует также приложить усилия для повышения собственной квалификации и производительности труда. Последние факторы могут привести к росту заработной платы.

«Россиянам нужно думать о своем месте на рынке труда», — заключила Копылова.

Пока к подобным советам в России прислушиваются далеко не все. Ранее результаты опроса аналитиков сервиса Superjob показали, что за последнее время в стране выросло число транжир и сократилось количество граждан, предпочитающих экономить. Так, число тех, кто считает, что нужно больше тратить, увеличилось до 21 процента. В свою очередь, количество россиян, которые готовы снизить собственные траты, снизилось до 39 процентов.