Траты россиян по кредиткам достигли максимума

Россияне начали активно использовать доступные лимиты по кредитным картам. Они нарастили траты до максимального за 2,5 года значения, сообщает РБК со ссылкой на данные «Скоринг Бюро».

В публикации говорится, что уровень утилизации кредиток (доля используемого лимита по карте) в этот месяц вырос на 1,9 п.п., до 33,9%. Как уточняется, «и сам показатель, и величина прироста достигли максимума с начала 2022 года».

Специалисты также зафиксировали рост среднего чека использования кредитных карт. Это объясняется тем, что ставки по вкладам и счетам стали высокими. На этом фоне клиенты откладывают сбережения на депозиты и используют кредитные карты для повседневных трат.

Также в публикации говорится, что увеличение использования карт обусловлено ростом потребительских цен. Также эксперты не исключили того, что клиенты используют кредитные карты для ежедневных трат, покрывая затраты средствами, находящимися на накопительном счете, и закрывая долги в льготный период.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) сообщил, что по итогам минувшего месяца банки выдали россиян 2,196 млн кредитных карт на 288,2 млрд руб. Эти показатели отстают от уровня июля на 5%.