Получить жилищную субсидию помогут госуслуги

Порядок предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг упростят — теперь для получения выплат будет достаточно подать электронное заявление через личный кабинет на портале госуслуг. Соответствующее постановление Правительства от 22 июня 2024 года №848 вступает в силу 25 сентября.

Основную часть документов для предоставления субсидии госорганы будут запрашивать через систему межведомственного электронного взаимодействия. При этом новый порядок не отменяет действующие правила: желающие, по-прежнему, смогут обращаться за такой поддержкой в органы социальной защиты или МФЦ.

Право на получение субсидии есть у россиян, у которых ежемесячно на оплату ЖКУ уходит больше определенной доли дохода. Каждый регион устанавливает эту норму самостоятельно.