РИА: в Рязани выставили шестиметровую тыквенную пирамиду на фестивале урожая

В Рязани выставили шестиметровую тыквенную пирамиду к фестивалю урожая. Об этом сообщает РИА Новости. Конструкция стала главной достопримечательностью мероприятия. В советское время подобные пирамиды возводили в 1950-е годы. Как пишет 7info, фестиваль начнется в 15:00. На нем состоится мастер-класс по росписи пряников "Корзинка фермера" от Музея галереи пряников и мастер-класс по созданию украшений от мастерской "пАРТизанЕРязани". Также будет представлена интерактивная программа для детей и крафт-маркет с сезонными продуктами. До этого россиянка из Рыбинска показала гигантскую тыкву, которую вырастила на своем огороде. Вес плода составил 230 кг. Садовница Ольга Догадаева увлеклась выращиванием тыкв гигантских сортов после рождения детей - с первой попытки ей удалось вырастить растение весом 149 кг.