Стали известны зарплаты электромонтажников и наладчиков в телеком-отрасли

В России начали расти зарплаты монтажников и наладчиков в телеком-отрасли. Они могут достигать 165 тысяч рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на платформы по поиску работы.

За июнь—август 2024 года в России на 18% выросла средняя зарплата сотрудников в сфере телекоммуникаций. Теперь она составляет 53 тысяч рублей. Таковы данные «Авито Работа».

За год спрос на таких сотрудников вырос почти в два раза.

«По данным площадки, самыми высокооплачиваемыми специалистами в этой сфере стали электромонтажники, их средняя зарплата составляет 165 тыс. рублей», — отмечает газета.

Также увеличилось количество вакансий в телекоммуникационной отрасли. У мобильных операторов зафиксировано увеличение на 76%, у провайдеров фиксированной связи — на 106%.

Участники рынка говорят, что спрос на специалистов в числе прочего связан с появлением сотовых компаний на новых территориях России.

Ранее сообщалось, что оператор «Миртелеком», действующий в Запорожской и Херсонской областях, в этом году построил и модернизировал 450 базовых станций мобильной связи.