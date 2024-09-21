Стало известно об опасности открыток «Поздравляю!» в мессенджерах

Поздравительные открытки в мессенджерах приобрели большую популярность, чем стали пользоваться мошенники. От лица родственников и знакомых они могут рассылать поздравления, содержащие вирусы и фишинговые ссылки. Об этом рассказали в «Лаборатории Касперского», сообщает РИА Новости.

Эксперты по IT-безопасности привели цифры нового исследования. Они выяснили, что 62% респондентов получают и отправляют открытки (картинки) с поздравлениями в мессенджерах. Например, при праздновании дня рождения или Нового года. Еще треть получает открытки, но не отправляет.

Большинство респондентов (65%) уверено, что злоумышленники с помощью изображений могут заразить смартфон вирусом.

Руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов подтвердил, что злоумышленники могут от лица родственников отправлять открытки с фишинговыми ссылками.

По его словам, были случаи, когда пользователям в мессенджерах присылали заархивированное послание, в котором якобы содержалась картинка или презентация. На деле это были исполняемые файлы (.exe), с помощью которых мошенники пытались украсть аккаунты в мессенджере.

ТАСС: мошенники стали отправлять фишинговые письма жертвам через коллег

Также жертве могут прислать медиафайл и вредоносное приложение под видом программы для его просмотра.

В «Лаборатории Касперского» посоветовали использовать двухфакторную аутентификацию и никому не сообщать коды авторизации. Кроме того, надо обращать внимание на расширение файлов в подозрительных сообщениях, и не переходить по сомнительным ссылкам, даже если их прислали знакомые.

Ранее эксперты рассказали о новых схемах телефонных мошенников с участием курьеров.