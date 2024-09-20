Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером прокомментировал идею о ежегодной выплате российским пенсионерам 13-й пенсии.

Ранее сообщалось, что в Госдуму до конца 2024 года планируют внести законопроект о ежегодной выплате пенсионерам 13-й пенсии. По словам парламентария Бориса Чернышова, данный проект не теряет актуальности, а только становится более востребованным. Депутат отметил, что хочет доработать поправки, которые не получили поддержки с первого раза.

Я положительно воспринимаю данную инициативу. Конечно, в социальном плане было бы неплохо выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию – особенно в конце года, когда перед праздниками у них появляются дополнительные траты. Кроме того, ясно, что полученные пенсионерами средства не ушли бы в накопления, а сразу же выплеснулись бы на потребительский рынок и укрепили бы его. Михаил Беляев Кандидат экономических наук

Эксперт подчеркнул, что вопрос о размере 13-й пенсии может вызывать определенные дискуссии.

«Предполагается, что она будет одинаковой для всех пенсионеров, но это может вызвать определенные споры. Некоторые специалисты отмечают, что разные люди получают разную пенсию, и говорят о том, что «уравниловка» здесь не годится, они предлагают рассмотреть вопрос о дифференцированных выплатах. Также звучат предложения предоставлять дополнительную выплату только людям с маленькой пенсией. Но при таких сценариях различных нареканий будет еще больше, ведь при возникновении необходимости провести какую-то границу, при наличии классификации всегда возникает больше вопросов, чем вариантов достижения консенсуса. Так что здесь недовольных может быть больше, чем в случае с выплатой пенсионерам пенсий одного размера», - сказал он.

Вместе с тем специалист напомнил, что инициатива о выплате 13-й пенсии звучит в России не в первый раз, при этом ранее она не находила поддержки.

«Предполагаю, что и на сей раз реализация инициативы будет отложена на более поздний срок. Говоря о чисто финансовой стороне вопроса, нужно отметить, что у нас порядка 40 млн пенсионеров, и если им выплатить по 10 тыс. рублей (меньше, наверное, выплачивать не имеет смысла), то всего это будет 400 млрд рублей. Увидев данную сумму, в Минфине тут же заявят, что соответствующие траты в бюджете на этот год не запланированы, а раз они не запланированы, то и разговоров о выплате 13-й пенсии вестись не может. Вторым контраргументом может быть то, что у нас есть закон, предполагающий индексацию пенсий на уровень инфляции. И все заявления о том, что пенсии у нас могут быть недоиндексированы, перечеркиваются данным тезисом… Думаю, этих контраргументов хватит, чтобы вновь отложить реализацию инициативы», - заключил Беляев.

Ранее россиянам рассказали об особенностях двойной индексации пенсий с 2025 года.