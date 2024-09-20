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Соцфонд назначил выплату остатков материнского капитала 60 тыс. семей

Социальный фонд России за четыре дня с начала приема заявлений назначил выплату остатков материнского капитала 60 тыс. семей. Об этом сообщается на сайте фонда.

Соцфонд назначил выплату остатков материнского капитала 60 тыс. семей
© РИА Новости
"Несмотря на то, что установленные сроки на рассмотрение заявления составляют 10 рабочих дней, большинству обратившихся родителей средства уже одобрены и направлены. На данный момент Социальный фонд назначил выплату 60 тыс. семей, родители уже получают свои денежные средства. Потратить их можно на любые цели", - привели в сообщении слова главы фонда Сергея Чиркова.

Отмечается, что прием заявлений на выплату начался 16 сентября на портале госуслуг, в клиентских службах фонда и через многофункциональные центры. В заявлении на выплату нужно указать реквизиты банковского счета для зачисления денежных средств. Сумму остатка на сертификате вписывать не требуется, поскольку эти данные есть в распоряжении фонда.

Специалисты рассматривают заявку в течение 10 рабочих дней и перечисляют средства за 5 рабочих дней. Размер выплачиваемого остатка определяется по фактической сумме на сертификате в день обращения его владельца за выплатой. Перечислена она будет в том случае, если не превышает 10 тыс. рублей.

Фонд выплачивает неиспользованный остаток материнского капитала независимо от возраста ребенка и материального положения семьи. Владельцы сертификата всегда могут узнать точную сумму оставшихся средств в личном кабинете на портале госуслуг, а также в ближайшей клиентской службе Социального фонда или МФЦ.

Личный счет
Сергей Чирков
Фонд социального страхования РФ