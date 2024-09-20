В России назвали зарплату «настоящего мужчины»

«Настоящий мужчина», по мнению большей части женщин, должен зарабатывать в России зарплату в размере от 150 до 300 тысяч рублей в месяц. Такой ответ дали 25 процентов россиянок, принявших участие в опросе, проведенного аналитиками портала Bankiros.

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Опрос проводился в период с 13 по 20 сентября 2024 года среди 3035 респондентов. По итогам исследования выяснилось, что еще по 14 процентов граждан сочли приемлемой зарплатой для мужчины ежемесячный оклад в размере 100-150 и 300-500 тысяч рублей соответственно. По мнению девяти процентов, его доход должен составлять от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а для пяти процентов оптимальным заработком для мужчины сочли сумму от миллиона рублей и выше.

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В свою очередь, еще четыре процента назвали приемлемой ситуацию, при которой мужчина в России зарабатывает в месяц 50-100 тысяч рублей. По мнению двух процентов опрошенных, хорошей зарплатой станет оклад в 35 тысяч, а для процента респондентов заработок «настоящего мужчины» в РФ должен составлять 35-50 тысяч. Как отметили семь процентов респондентов, мужчина в России «никому ничего не должен, он может хоть вообще не работать». Еще 19 процентов заявили, что они — представители мужского пола, и им интересно узнать, как отвечают женщины.

Ранее издание РБК со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Сравни» сообщило, что 48 процентов опрошенных россиян назвали сумму в 100-200 тысяч рублей достойной ежемесячной зарплатой. По мнению почти каждого пятого (19 процентов) респондента, приемлемый оклад должен превышать отметку в 500 тысяч. В июле прошлого года минимальная «зарплата мечты» у большинства россиян составляла 133 тысячи рублей в месяц.