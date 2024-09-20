Россиянам напомнили о сроке для уплаты налогов

До 1 декабря 2024 года россиянам необходимо оплатить ряд налогов, включая земельный и транспортный, за прошлый год. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщил глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он упомянул, что до указанной даты россияне также должны будут заплатить налог на имущество за 2023 год. Представители Федеральной налоговой службы (ФНС) уже начали рассылать гражданам уведомления. Сумму к уплате можно проверить в личном кабинете пользователя или посетить офис ФНС.

В случае несоблюдения установленных сроков гражданам начисляются пени в зависимости от количества дней просрочки. Поэтому крайне важно своевременно уплачивать вышеупомянутые налоги.

— Эти налоги уплачиваются гражданами не позднее 1 декабря года, следующего за годом, за который они исчислены, — рассказал Хаминский в интервью РИА Новости.

С 1 ноября банки не смогут брать с граждан комиссию за переводы в пользу государства (с2g-платежи) через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба Банка России. В частности, это касается платежей за детские сады, кружки, секции, налоги и штрафы.

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала уведомлять россиян о необходимости уплаты налога на проценты, полученные по банковским вкладам за 2023 год.