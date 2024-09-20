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Россиянам сообщили о необходимости оплатить налоги до декабря

До 1 декабря 2024 года россиянам необходимо оплатить ряд налогов, включая земельный и транспортный, за прошлый год. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщил глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Россиянам напомнили о сроке для уплаты налогов
© РИА Новости

Он упомянул, что до указанной даты россияне также должны будут заплатить налог на имущество за 2023 год. Представители Федеральной налоговой службы (ФНС) уже начали рассылать гражданам уведомления. Сумму к уплате можно проверить в личном кабинете пользователя или посетить офис ФНС.

В случае несоблюдения установленных сроков гражданам начисляются пени в зависимости от количества дней просрочки. Поэтому крайне важно своевременно уплачивать вышеупомянутые налоги.

— Эти налоги уплачиваются гражданами не позднее 1 декабря года, следующего за годом, за который они исчислены, — рассказал Хаминский в интервью РИА Новости.

С 1 ноября банки не смогут брать с граждан комиссию за переводы в пользу государства (с2g-платежи) через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба Банка России. В частности, это касается платежей за детские сады, кружки, секции, налоги и штрафы.

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала уведомлять россиян о необходимости уплаты налога на проценты, полученные по банковским вкладам за 2023 год.

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Александр Хаминский
ФНС России