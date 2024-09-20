Какая сумма перевода считается подозрительной

Банки обязаны контролировать переводы клиентов в рамках борьбы с нелегальным денежным оборотом, выводом средств из страны и мошенничеством.

Операции отслеживаются автоматически — специальная система анализирует их по разным параметрам, и при наличии подозрительных признаков платеж блокируется. Одним из таких параметров является сумма перевода.

Какие суммы переводов отслеживает банк

В рамках антиотмывочного закона финансовые организации обязаны отслеживать все переводы, превышающие 600 тысяч рублей. Кроме того, банки должны обращать внимание на операции по списанию (и зачислению) средств на сумму от 100 тысяч рублей в сутки и более 1 млн рублей в месяц — таковы рекомендации Центробанка России, говорит аналитик-эксперт Банки.ру Эряния Бочкина.

Помимо рекомендаций ЦБ РФ, финансовые организации могут устанавливать собственные признаки подозрительных операций. Это означает, что сомнительным может быть признан, к примеру, перевод и на меньшую, чем 100 тысяч рублей в сутки, сумму.

Какие переводы считаются подозрительными

Сумма перевода — не единственный признак, по которому банк определяет, является ли операция подозрительной. Вот на какие параметры, разработанные Центробанком РФ, ориентируются финансовые организации:

более 30 переводов в сутки;

более десяти получателей — физических лиц в сутки и/или более 50 — в месяц;

слишком быстрая отправка только что полученных средств (менее одной минуты между зачислением и переводом).

Финансовые организации обращают внимание на карты, с которых осуществляется перевод. Так, под подозрение могут попасть переводы с карт, по которым:

не осуществляется оплата ЖКУ, сотовой связи и других услуг, обеспечивающих жизнедеятельность;

средний остаток денежных средств на счете в течение недели не выше 10% от среднедневного объема операций.

Помимо контроля за переводами клиентов в рамках борьбы с нелегальным денежным оборотом, банки проверяют операции на предмет мошенничества. Согласно изменениям в закон «О национальной платежной системе», при проведении платежа финансовая организация должна сверяться со списком признаков операций, осуществляемых без согласия клиента:

счет получателя платежа находится в базе Центробанка, где содержится информация о клиентах, когда-либо замеченных в подозрительных операциях;

счет получателя платежа использовался для мошеннических операций, по данным собственных антифрод-систем банков;

перевод средств осуществляется с устройства, которое ранее использовалось мошенниками;

получатель перевода является фигурантом уголовного дела;

нетипичный характер перевода. Это может быть количество операций, время проведения платежа, сумма операции.

«В признаках операции, осуществляемой без согласия клиента, точные суммы не указаны, однако объем операции должен быть нетипичным для клиента, чтобы ее сочли подозрительной», – отмечает Эряния Бочкина.

Кроме того, подозрительным может быть признан перевод, которому предшествовала нетипичная телефонная активность клиента (незадолго до осуществления платежа он получал много СМС-сообщений и/или звонков от незнакомых абонентов). Такую информацию банку может предоставить оператор сотовой связи.

Закон обязывает финансовые организации блокировать переводы с признаками мошенничества и связываться с клиентом для уточнения, действительно ли он осуществлял операцию. Если клиент подтвердит, что добровольно перевел деньги, банк разморозит операцию, иначе — вернет деньги на его счет. В случае, если банку не удастся связаться с клиентом, деньги также будут возвращены на его счет. А вот если кредитная организация не заблокирует подозрительный перевод и не свяжется с клиентом, она будет обязана в полном объеме компенсировать сумму, отправленную мошенникам.

Новость

Что делать, если банк заблокировал легальную операцию

Зависит от причины блокировки. Если банк заподозрил, что операция осуществляется без согласия клиента, достаточно просто подтвердить ее. Сделать это можно по телефону горячей линии банка или в чате поддержки в личном кабинете.

Если же финансовая организация заблокировала перевод по подозрению в нарушении антиотмывочного законодательства (и иных нелегальных действий), потребуется подтвердить легальность платежа — предоставить соответствующие документы.

Как лучше перевести крупную сумму денег

Заранее предугадать, какой перевод банк сочтет подозрительным, невозможно. После того, как финансовые организации стали пристальнее отслеживать переводы клиентов, блокировки платежей стали происходить чаще — с ними даже сталкиваются люди, которые переводят деньги между своими счетами. Вот несколько рекомендаций, что делать, если нужно перевести крупную сумму денег:

предупредите банк о том, что планируете совершить перевод, укажите точную сумму операции;

переводите деньги с карты, которой активно пользуетесь, в том числе оплачиваете услуги ЖКХ, мобильной связи, Интернета и т. д.;

не осуществляйте много переводов подряд;

не переводите деньги сразу же после того, как они были зачислены на счет;

указывайте назначение перевода;

сохраняйте документы, подтверждающие правомерность получения и предоставления крупной суммы.

Какая сумма перевода считается подозрительной: главное