Объем просрочек россиян по кредитам рекордно вырос

Суммарное количество просроченных задолженностей россиян по кредитам стабильно растет последние три года, по итогам 2023-го их объем составил рекордные 3,3 триллиона рублей. Об этом заявила замглавы коллекторского агентства АБК Евгения Уткина, ее слова приводит РИА Новости.

Она прогнозирует, что объем просроченной задолженности граждан продолжит расти в обозримой перспективе на фоне очередного повышения ключевой ставки руководством Центробанка (ЦБ). По итогам сентябрьского заседания совет директоров поднял планку до 19 процентов годовых.

Замглавы коллекторского агентства уточнила, что среднегодовой прирост количества просроченных задолженностей россиян составляет порядка четырех миллионов. Средний размер подобных просрочек демонстрирует схожую динамику, пояснила она. На фоне высокой ставки ЦБ часть заемщиков фактически утратила возможность рефинансировать свои кредиты. Это обстоятельство не будет способствовать сокращению объемов просрочек по займам в ближайшее время, резюмировала Уткина.

Ранее в Федеральной службе судебных приставов (ФСПП) сообщили, что по итогам 2023 года суммарный объем просроченной задолженности россиян перед банками достиг рекордной отметки и увеличился за 12 месяцев на 200 миллиардов рублей. Речь идет о кредитных просрочках, которые подлежат взысканию в принудительном порядке, пояснили в ведомстве. В прошлом году на рассмотрение в ФСПП поступило в общей сложности 25 миллионов подобных исполнительных производств.