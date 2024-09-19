ВТБ предупредил клиентов о фейковых акциях от имени банка

ВТБ зафиксировал фейковые рекламные акции от имени банка в популярных мессенджерах — пользователям обещают деньги за переход по ссылке, предупредил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Мошенники стремятся получить доступ к персональным данным или личному кабинету человека в онлайн-банке. В сообщениях аферисты используют фирменную символику банка, имитируют стиль сообщения и даже для убедительности добавляют детали — ИНН, ЕРИД или ссылку на сайт компании.

Жертвам обещают приз в размере нескольких тысяч рублей за участие в акции или опросе. Другой вариант — участие в реферальной компании. Фишинговая ссылка ведет на страницу для ввода данных, после чего у человека запрашивают код из СМС. В результате аферисты получают доступ к онлайн-банку жертвы или «Госуслугам.