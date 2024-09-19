Выяснилось, на чем начали экономить россияне

26% граждан России ежегодно готовы экономить на путешествиях в другие страны, 21–23% - на предметах роскоши, 11–13% - на досуге и развлечениях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты совместного отчета «Новое российское общество: потребительские траты и бренды» компании «Яков и партнеры» и исследовательского холдинга «Ромир».

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Еще 9–11% планирует сократить траты на рестораны и кафе, 7–8% — на табак. Домашние питомцы являются единственной статей необязательных расходов, которую респонденты не планируют уменьшать, говорится в исследовании.

По словам партнера компании «Яков и партнеры» Дениса Довганича, уже второй год потребители находятся в «осторожной» модели потребления, они хотят очень осмотрительно вести себя в тратах, минимизируя необязательные расходы.

Ранее руководитель проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Михаил Сергейчик посоветовал россиянам собрать сведения о своих ежемесячных доходах и расходах, а затем составить финансовый план.