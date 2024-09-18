Согласно новому исследованию, 42% россиян начинают выдавать детям деньги на карманные расходы с 5 — 7 лет.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитиков финтех-компании ЮMoney.

«Согласно результатам нашего опроса, чаще всего родители начинают давать деньги детям в пять лет или с шести до семи лет — за каждый вариант проголосовал 21% респондентов. Для сравнения, в прошлом году только 15% опрошенных россиян говорили, что дают детям деньги с пяти лет», — заявил директор по розничным продуктам ЮMoney Андрей Ефимочкин.

Ещё 17% опрошенных назвали подходящим возраст от 8 до 9 лет, 10% — с 10 лет, по 11% — с 11-12 лет и с 13–14 лет.

Ранее детский психолог и сказкотерапевт Ирина Прокофьева дала рекомендации, как научить ребёнка копить и эффективно вкладывать деньги.