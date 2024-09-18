В Минфине высказались о налоге для майнеров

Минфин считает правильным ввести налог для майнеров
Минфин считает правильным ввести налог с прибыли на майнинговую деятельность, на первом этапе это может быть акциз на потребление электроэнергии.
Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Иван Чебесков в кулуарах форума "Будущее страхового рынка".
"Целевая картинка у нас все-таки налогообложение по прибыли. Это долгосрочная цель. Мы понимаем, что это, в принципе, правильная конструкция, как у всех, как как у любого нашего бизнеса. Промежуточной конструкцией может быть налогообложение в виде акцизов, но пока решение не принято", - сказал он.
Минфин рассчитывает на принятие Госдумой закона о налогах для майнеров в рамках текущей осенней сессии. Вариант с акцизом, который будет основан на потреблении электроэнергии, на ранних этапах выглядит более предпочтительным с административной точки зрения, отметил Чебесков.
"Замерить потребление электроэнергии в принципе проще, чем рассчитать стоимость поступивших на кошелек биткойнов. Потому что кошельки могут быть разные: какие-то кошельки можно заявлять, какие-то кошельки майнеры могут не декларировать, то есть тут вот вопрос скорее администрирования", – пояснил замминистра.