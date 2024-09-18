Россиян предупредили о подорожании красной рыбы

К концу 2024 года подорожает красная рыба и икра, рассказал в беседе с НСН президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

По его словам, это может случиться из-за неурожайного года по лососю.

«После пиковых нагрузок в 600 т вылова лосося всегда наступают времена, когда происходит снижение объема. Это наука, это природа, все об этом знали. Уже в конце 90-х у нас был вылов 200-250 тысяч т. Это были очень хорошие уловы. В этом году мы даже до 220 т не дойдем. Отсюда и снижение объемов красной икры», — объяснил эксперт.

Глава ассоциации отметил, что исправить ситуацию можно, если будет государственная поддержка отрасли. Нужно помогать природе восстанавливать популяции, а также строить рыбоводные заводы. Икра будет еще больше дорожать, если не внесут изменения в распоряжении правительства по вылову тихоокеанских лососей.

«Сейчас по формуле рыбаки за два года должны выплатить 200 млрд рублей за вылов рыбы. Конечно, это все отразится на себестоимости рыбы и икры», — добавил Мартынов.

Ранее Георгий Мартынов рассказал, что российской рыбной промышленности необходима поддержка, так как долг рыбаков перед банками уже сейчас дошел до 1 трлн рублей. По его словам, снижение налоговой нагрузки смогло бы помочь отрасли.