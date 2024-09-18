В России выросли продажи соковыжималок

В России в 2024 году произошел рост продаж соковыжималок. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на ритейлеров.

По данным «М.Видео — Эльдорадо», с января по август этого года россияне купили на 11% больше соковыжималок (330 тысяч штук), потратив при этом на 14% больше средств, чем за аналогичный период в 2023 году. В «Яндекс Маркете» в свою очередь сообщили о росте числа заказов более чем на 40%, а по данным «Чек Индекса» онлайн-покупок в указанный период в данном сегменте стало больше на 28%.

Как утверждают эксперты, такое ускорение скупки соковыжималок связано с ростом цен на соки и газировки из-за акцизов на сахар и удорожания импортной «ароматической базы». Еще одним фактором является переход большого числа россиян на здоровый образ жизни.

По словам коммерческого директора «Холодильник.ру» Алексея Погудалова, в натуральном выражении рост обеспечивался за счет цитрусовых соковыжималок с ценой от 2000 до 4000 рублей. Бизнес-аналитик IT-холдинга Fplus Марк Яссер в свою очередь отметил, что сейчас для россиян выгодно купить соковыжималку и делать сок самому, поскольку это будет полезнее и дешевле.

В середине августа газета «Ведомости» писала, что россияне стали искать замену сокам из-за высоких цен. За последний год такие пакетированные напитки в магазинах подорожали на порядка 16%, до 126 рублей за упаковку.