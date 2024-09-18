Налог на вклады: сколько и когда платить в 2024 году

Россиянам теперь направляют уведомления об уплате налога на доходы по вкладам и счетам за 2023 год. О том, сколько и когда платить, рассказало издание Life.

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Налог на доходы от вкладов — это взимание определенного процента в пользу государства с банковских доходов россиян, напоминает издание. Согласно пояснительной записке Минфина, под налог подпадает не весь доход, а лишь превышающий определенный лимит (1 млн рублей). Власти учитывают ключевую ставку ЦБ на налоговый период.

Налог рассчитывается по следующей формуле: 1 млн рублей умножить на максимальную ключевую ставку ЦБ на первое число каждого месяца 2023 года.

«Максимальная ставка в 2023 году хоть и была 16%, однако ее установили лишь в середине декабря. На 1 ноября и на 1 декабря максимальная ставка была 15%. Это и берётся в расчёт. Значит, из всех своих доходов от вкладов и счетов за год нужно вычесть 150 тыс. рублей. Оставшаяся сумма облагается налогом в 13%», — пишет Life.

Уплата налога а вклад за период прошлого года предусмотрена до 1 декабря. Те вкладчики, которые не успеют к этому сроку заплатить налог, столкнутся с налоговой задолженностью. За каждый день просрочки будут начислять пени. Штраф в 20% ждет налогоплательщиков, которые не погасили относительно небольшой долг из-за внешних обстоятельств, например банкротства банка или работодателя. При этом, если налоговая докажет, что человек не заплатил налог умышленно, санкция увеличится до 40%, отмечают авторы.

Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба теперь информирует граждан по поводу налога на доходы, получаемые ими от вкладов. Налогоплательщикам больше не нужно самостоятельно заполнять налоговую и посещать инспекцию.