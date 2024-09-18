Декретные вырастут до 90 тысяч в 2025-м: кому положены максимальные выплаты

Правительство рассматривает возможность сильно увеличить пособие по уходу за ребенком до полутора лет с 2025 года. Выплаты для россиян с большими доходами могут вырасти почти вдвое. Что же будет у тех, чьи зарплаты близки к средним, и на сколько процентов льготы поднимут для всех категорий граждан, разбирался NEWS.ru.

Что такое пособие по уходу за ребенком

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет выделяют тем, кто сидит с малышом во время соответствующего отпуска. При этом важно понимать, что сам отпуск предоставляется до достижения сыном или дочкой трех лет, а пособие платят лишь до полутора.

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В отличие от пособия по беременности и родам, которое направляют только матери, пособие по уходу могут получать и другие близкие, которые заботятся о младенце: отец, бабушка, усыновитель, опекун или иное лицо, фактически осуществляющее уход. Если же ухаживают двое или несколько родственников, право на пособие имеет лишь кто-то один по их выбору. Если совпали по времени два вида отпуска — по уходу за ребенком и по беременности и родам, — матери предоставляется право выбора одного из двух видов пособий.

Как назначают пособие и сколько платят

Обратиться за выплатой можно не позднее чем через шесть месяцев со дня достижения ребенком возраста полутора лет. Важно: независимо от даты подачи заявления пособие в 2024 году будет выплачиваться за весь период со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года.

Чтобы получить пособие, работник отдает работодателю следующие документы, чтобы затем с места работы они были направлены в Социальный фонд России:

заявление о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком;

сведения о застрахованном лице;

заявление о замене лет в расчетном периоде (при необходимости).

По закону ежемесячный размер пособия по уходу за ребенком составляет 40% от среднего заработка с учетом двух предыдущих лет. Но размер пособия не может быть больше максимального и не должен быть меньше минимального. Минимум для выплат при отпуске по уходу, если он начался в этом году, составляет 9200 рублей. Это актуально в том случае, если человек получает не больше МРОТ.

Максимальный размер пособия по уходу за ребенком в 2024 году — 49,1 тыс. рублей. На такие выплаты могут претендовать родители со средним доходом в 2022–2023 годах на уровне 122,9 тыс. рублей в месяц и выше.

Кто говорит об увеличении пособий

РБК сообщило сегодня, что правительство думает над увеличением выплат по уходу за ребенком до полутора лет. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подчиненным «проработать нормативное закрепление» этого предложения по итогам июльской стратегической сессии, посвященной нацпроекту «Семья». Поручение главы кабмина должны выполнить до 1 января 2025 года.

В частности, в правительственных документах отмечается, что повышение станет возможным при условии «сбалансированности бюджета Социального фонда России». Кстати, как уже писал NEWS.ru, вливания в него из бюджета всей страны хотят сократить.

Как хотят поднять выплаты

В следующем году на самые большие выплаты будут иметь право люди со средней зарплатой в 2023–2024 годах от 172,5 тыс. рублей в месяц (исходя из предельной базы для начисления страховых взносов в 2024 году на уровне 2,225 млн руб., в 2023 году — 1,917 млн руб.). При сохранении действующей ставки в 40% они получат максимальное пособие — 69 тыс. рублей. Но сейчас власти рассматривают вариант с поднятием планки с 40% до 50% от средних доходов. И тогда максимальная выплата составит уже 86,2 тыс. рублей.

Если же не брать людей с такими условиями труда, то родитель со средней зарплатой, например, в 100 тыс. рублей в месяц будет получать уже 50 тыс. рублей против пока еще действующего размера в 40 тыс. Соответственно, при доходах в 50 тыс. рублей выплата составит 25 тыс. рублей (или 20 тыс., если власти все же не станут поднимать планку с 40% до 50%).

Понять, как вырастет максимальный размер льготы в 2026 году, если пособие и вовсе поднимут до 60% от средних доходов (этот вариант сейчас тоже рассматривают), пока нельзя, так как еще не установлена взносооблагаемая база.

Поможет ли новая мера семьям в России

Эксперт по финансовым рынкам Николай Солабуто в беседе с NEWS.ru отмечает: многие молодые россияне вместе с оформлением брака заодно начинают и платежи по ипотеке. И потеря дохода одного из членов семьи может серьезно сказаться на положении этих людей. Поэтому часто молодожены идут на такой шаг, как рождение ребенка, уже после выплаты кредита за жилье. Его гасят в среднем за семь лет, говорит эксперт.

«Повышение пособий дает возможность снизить этот срок. Чем больше помощь от властей и чем дольше можно получать пособия, тем быстрее люди будут обзаводиться детьми, что укладывается в основную политику государства», — сказал Солабуто.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев утверждает, что даже максимальная на данный момент ежемесячная выплата в 49,1 тыс. рублей является относительно низкой для обеспечения полноценной жизни семьи с детьми в условиях высокой инфляции и роста стоимости жизни. «Но достойный уровень жизни зависит не только от размера пособия, но и от расходов на жилье, питание, медицинское обслуживание и т. д. В регионах с высокой стоимостью жизни даже предлагаемые 86,2 тыс. рублей могут не быть достаточными, чтобы покрыть все необходимые расходы», — сказал он NEWS.ru.

Стоит ли тратить бюджетные средства на состоятельных россиян

Условия для получения максимального пособия с учетом среднемесячной зарплаты от 172,5 тыс. рублей в месяц за предыдущие два года могут существенно сузить круг потенциальных получателей, продолжает Деев. В большинстве случаев такие зарплаты имеют только высококвалифицированные специалисты или руководители, говорит он.

Оценка же потребностей в выплатах среди семей с высокими доходами может вызвать дискуссии о социальной справедливости и приоритетах в распределении бюджетных средств. «Поэтому важно оценить, сколько семей на самом деле подпадают под эти требования и каков их процент от общего числа получателей пособия. Многие семьи с детьми сегодня могут находиться на уровне дохода, позволяющем получать только минимальные выплаты», — резюмирует аналитик.