Россиянам пообещали увеличение зарплат

К 2027 году среднемесячная номинальная зарплата россиян, то есть до вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ), но с учетом премий и надбавок, вырастет до 119 296 рублей. Это на треть (35 процентов) выше, чем текущий показатель, который составляет 88 285 рублей. Такие цифры приводятся в прогнозе социально-экономического развития страны на три года, подготовленном Минэкономразвития, пишут «Ведомости».

При этом в текущем году ведомство ожидает рост номинальных зарплат на 17,9 процента, так как в 2023-м они составляли 74 854 рубля. Это более чем в два раза выше официальных прогнозов по инфляции.

МЭР ожидает, что в 2025 году средняя зарплата достигнет 99 952 рубля, а в 2026-м — 110 169 рублей. Все цифры значительно выше апрельских оценок, где с 2024-го по 2027 год средние зарплаты предполагались на уровне 84 тысячи рублей, 90 тысяч, 97 039 рублей и 103 403 рубля соответственно.

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В реальном выражении, то есть с поправкой на официальную инфляцию, темпы роста оплаты труда с каждым годом будут замедляться — с 9,2 процента в 2024 году до 4,1 процента в 2027-м.

Центробанк России в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров, на котором было принято решение о повышении ключевой ставки до 19 процентов, отмечал, что зарплаты россиян растут слишком быстро, этот показатель опережает рост производительности труда. Главной причиной в регуляторе называют дефицит кадров.

В прогнозе МЭР эта негативная тенденция сохраняется. Производительность труда растет на 3,3 процента в 2024 году, а затем два года подряд ожидается рост на 2,3 процента, а в 2027-м — на 2,8 процента.

Доцент Финансового университета Александр Сафонов назвал ожидания МЭР по зарплате «довольно оптимистичными». Он напомнил, что у бизнеса на фоне высокой ключевой ставке ресурс для повышения фондов оплаты труда уже исчерпан, а для предприятий оборонно-промышленного комплекса возможности по зарплате ограничены бюджетов.

Ранее зампред Банка России Алексей Заботкин рассказал, что регулятор может перейти к снижению ставки в 2026 году, если в 2025-м рост экономики замедлится, а инфляция приблизится к четырем процентам.