Экономист объяснил решение об изменении налога на банковские вклады

Изменение необлагаемой налогами суммы с процентов по вкладам – это автоматическое решение, которое естественно для сегодняшней ситуации с экономикой и ключевой ставкой.

Об этом в беседе с RT заявил экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

«Ключевая ставка растет, меняется значение формулы и, естественно, пересчитывается налогооблагаемая база и т.д.», — объяснил эксперт.

Необлагаемая база будет расти на 1% по мере ставки, никакого особенного влияния на налогоплательщиков это не окажет, добавил Масленников. Он назвал это чисто технической корректировкой, подчеркнув, что это не повлечет за собой введения «дополнительного сильного налога».

Эффект роста уплаты налога будет достаточно большим при снижении депозитной ставки в будущем. По предположениям ЦБ, ставка составит от 14% до 16% — при условии, что ситуация с инфляцией будет соответствовать прогнозируемой, заключил экономист.

Напомним, ФНС начала рассылку уведомлений россиянам о налоге на доходы от банковских вкладов. Налог коснется вкладов с доходом свыше 150 тыс. рублей за 2023 год. Ставка налога составляет 13% или 15%, в зависимости от суммы доходов.