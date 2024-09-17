Стало известно, где предлагают самые высокие зарплаты

Наиболее высокий уровень зарплат предлагается в Москве и Санкт-Петербурге — 78,2 тысяч и 70,6 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов «Авито Работы».

Специалистами были изучены предложения для новых соискателей в крупных российских субъектах. На третьей строчке расположился Екатеринбург, где новым специалистам готовы были платить 68,3 тысяч рублей минувшим летом.

Также в рейтинге оказались Казань (67,9 тысяч), Новосибирск (67,9 тысяч), Краснодар (66,1 тысяч), Тула (65,7 тысяч), Нижний Новгород (64,1 тысячи), Самара (63,6 тысячи), Тюмень (63,5 тысячи), Ростов-на-Дону (63,2 тысячи), Воронеж (62,9 тысячи), Красноярск (60,7 тысяч), Псков (60,4 тысяч) и Сочи (60,4 тысяч). В целом по России средняя предлагаемая зарплата достигла 67,2 тысяч рублей, что демонстрирует рост на 9% к уровню лета 2023 года.

Ранее издание Ura.ru со ссылкой на исследование аналитической службы FinExpertiza сообщило, что разрыв в зарплатах мужчин и женщин в России оценивается в 45%. Данный уровень является рекордным за 11 лет. Служба в свою очередь ссылается на данные Росстата. В среднем зарплата мужчин оказалась на треть выше дохода женщин.