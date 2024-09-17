Названа сумма доходов, которая подпадет под налог на вклады

Россиянам будет необходимо платить налог на вклады с доходов по ним от 190 тысяч рублей. Об этом пишут «Известия».

Подчеркивается, что порог увеличился после последней корректировки ключевой ставки. Напомним, что в минувшую пятницу она была увеличена Центробанком до 19 процентов. Чтобы получать доход более 190 тысяч рублей, на депозите и накопительном счете должно лежать больше одного миллиона рублей.

Власти изменили необлагаемую базу для налога. Теперь ее рассчитывают как 1 миллион рублей, умноженный на максимальное значение ключевой ставки на первое число каждого месяца в отчетном году.

Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба теперь информирует граждан по поводу налога на доходы, получаемые ими от вкладов. Налогоплательщиков больше не нужно самостоятельно заполнять налоговую и посещать инспекцию. Кредитные учреждения сами передают в фискальный орган всю необходимую информацию.

Россиянам начали приходить уведомления об уплате налога на вклады

Также ранее статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что Минфин и Федеральная налоговая служба (ФНС) совместно проводят анализ рисков от реализации международной налоговой реформы для бюджета страны и компаний.