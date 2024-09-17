Пособие по уходу за ребенком могут увеличить

Кабмин изучает вопрос повышения суммы пособия по уходу за ребенком до полутора лет, которое выплачивается родителям в декретном отпуске. Такие дискуссии уже ведутся, пишет РБК.

Глава кабинета Михаил Мишустин заявил о необходимости заняться проработкой нормативного закрепления данной меры. Соответствующее поручение было им дано по итогам июльской стратегической сессии, посвященной национальному проекту «Семья». Его необходимо исполнить до 1 января 2025 года.

«Рассматривается вариант, когда размер пособия может измениться уже со следующего года — при условии «сбалансированности бюджета Социального фонда России»», — пишет издание.

Увеличение пособия по уходу за ребенком для граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, предлагается провести в два этапа, следует из перечня поручений. Так, с 2025 года сумма увеличится до 50% от среднего заработка, с 2026 года — до 60% от среднего заработка.

Ранее, 2 сентября, сообщалось, что депутаты фракции ЛДПР направили на отзыв в правительство законопроект, согласно которому предлагается увеличить пособие по уходу за ребенком до 60% от среднего заработка родителя и установить минимальный размер на уровне 100% от прожиточного минимума для детей в регионе проживания.