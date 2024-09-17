Стало известно, где предлагают самые высокие зарплаты

Самые высокие средние зарплаты новым специалистам предлагают в Москве — 78,2 тысячи рублей, выяснили в «Авито Работе». Результаты исследования приводит РБК. За год предлагаемые зарплаты в Москве выросли на 8%.

На втором месте — Санкт-Петербург с зарплатой 70,6 тысячи рублей (плюс 6% за год). Замыкает тройку лидеров Екатеринбург — 68,3 тысячи рублей, на 5% выше, чем прошлым летом.

Авторы исследования проанализировали зарплатные предложения для новых соискателей в крупных городах исходя из усредненных значений зарплатных вилок, указанных в описании вакансий.

В топ-10 городов с самыми высокими зарплатами также вошли:

Казань: 67,9 тысячи рублей, +6%

Новосибирск: 67,9 тысячи рублей, +7%

Краснодар: 66,1 тысячи рублей, +16%

Тула: 65,7 тысячи рублей, +5%

Нижний Новгород: 64,1 тысячи рублей, +1%

Самара: 63,6 тысячи рублей, +13%

В целом по России новому специалисту готовы предложить зарплату 67,2 тысячи рублей, что на 9% выше, чем годом ранее. Показатель может отличаться от номинальной зарплаты, куда входят премии, бонусы, компенсационные и другие выплаты, обратили внимание в «Авито Работе».

Ранее Росстат и Центробанк России спрогнозировали, что в 2024 году средняя номинальная зарплата в России увеличится на 16%, это будет рекордом с кризисного 2008 года.