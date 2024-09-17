В России вырос спрос на несовершеннолетних сотрудников

"Известия": в России спрос на сотрудников до 18 лет вырос на треть
Российские компании стали чаще принимать на работу несовершеннолетних. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на рекрутинговые компании.
Согласно материалу издания, за полгода компании отправили более 3 млн приглашений на трудоустройство молодым людям в возрасте от 14 до 18 лет, что на треть больше, чем в 2023 году. Основной причиной этого рекруты называют дефицит кадров, а также тот факт, что все более многочисленное поколение достигает подросткового возраста.
Спрос на работников нефтегазовой отрасли в РФ вырос на треть
Согласно исследованию hh.ru, с января по август 2024 года более 700 тысяч школьников в возрасте от 14 до 18 лет разместили или обновили свои резюме — это на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Отмечается, что у самих компаний также увеличивается спрос на молодых сотрудников. Так, за первые шесть месяцев российские предприятия отправили им более 3 млн приглашений на работу, что на 28% больше, чем в первые шесть месяцев 2023-го. При этом две трети из них пришлось на женскую аудиторию.
16 сентября в Совете Федерации РФ предложили задействовать школьников и студентов в осенних сельскохозяйственных работах. С такой инициативой выступила сенатор Наталия Косихина.
Ранее стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в IT.