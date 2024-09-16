Разрыв в зарплатах мужчин и женщин в России достиг максимума

Разрыв в зарплатах мужчин и женщин в России оценивается в 45%. Данный уровень является рекордным за 11 лет, сообщает Ura.ru со ссылкой на исследование аналитической службы FinExpertiza.

Служба в свою очередь ссылается на данные Росстата. В среднем зарплата мужчин оказалась на треть выше дохода женщин.

По словам президента FinExpertiza Елены Трубниковой, ситуация обусловлена тем, что женщины часто прерывают карьеру в связи с материнством и семейными обязанностями. Она отметила, что мужчины в большинстве случаев трудятся в высокодоходных отраслях (нефтегазовая промышленность), тогда как женщины в менее оплачиваемых сферах (образование и здравоохранение).

Ранее сотрудниками Минтруда была представлена обновленная Нацстратегия в интересах женщин до 2030 года. В ее рамках в России будут содействовать женскому предпринимательству, образованию и активному участию женщин в общественно-политической жизни.