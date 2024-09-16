Исследование Rambler&Co: россияне рассказали, как учат детей вести бюджет

Большинство российских родителей объясняют детям, что такое деньги и откуда они берутся. Об этом сообщили 84% участников опроса медиахолдинга Rambler&Co и СберНПФ. 16% пока не проводили финансовый инструктаж.

83% опрошенных родителей выделяют детям карманные деньги. Из них 57% делают это иногда, при этом сумма и день выдачи средств не закреплены. Ещё 26% рассказали, что их ребёнок знает, когда и сколько карманных денег он получит. 17% родителей сообщили, что такого в их семье нет.

Чаще всего (в 61% случаев) родители дают карманные деньги без графика. 22% делают это еженедельно, 9% ― ежедневно, 8% ― ежемесячно.

Без малого треть (29%) родителей выдают детям по 500 рублей в неделю, 26% ― свыше 200 рублей, 17% ― 1-1,5 тыс. рублей, 5% ― свыше 1 тыс. рублей. Ещё 23% сообщили, что выделяют ребёнку столько, сколько он сам попросит.

36% респондентов просят детей отчитываться, на что они потратили свои карманные деньги. 37% контролируют только крупные покупки. 27% доверяют ребёнку и не спрашивают о личных тратах.

Дети 46% участников опроса откладывают половину карманных денег , а другую тратят на текущие нужды. 38% сообщили, что ребёнок сразу использует средства на желанные покупки. 16% заявили, что их дети не тратят, а копят карманные деньги.

Александр Зарецкий, генеральный директор СберНПФ: «Азы финансовой грамотности ребёнок постигает в семье. Пока только 18% родителей заявили, что их дети умеют составлять бюджет на месяц и откладывать деньги. 28% признались, что подрастающее поколение пока не всегда справляется с этой задачей. При этом свыше половины (54%) поделились, что пока не приучали детей формировать бюджет и копить. Погружать детей в тему можно личным примером. Например, показывая инфографику в банковском приложении: по расходам и доходам. Приучить сберегать можно с помощью открытой на имя ребёнка программы долгосрочных сбережений (ПДС). Так подрастающее поколение будет понимать, как растёт капитал и чем выгоден сложный процент. Напомню, в ПДС участникам доступны до 360 тыс. софинансирования от государства, налоговые льготы, а также возможность разморозить средства накопительной пенсии».

Познакомить детей с базовыми финансово-экономическими понятиями ― банк, кредит, инвестиции, пенсия, налоги ― уже успели 61% родителей, из них 37% не уверены, что их ребёнок усвоил эту информацию. 39% считают, что с детьми пока рано говорить о таком.

Основные принципы финансовой безопасности своим детям разъяснили свыше трети (36%) российских родителей. 30% не проводили специальной беседы по этой теме, а 34% вообще не затрагивали её.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 24 августа по 4 сентября 2023 года, охват составил более 70 тысяч интернет-пользователей из всех регионов России.