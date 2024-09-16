Существенного изменения ставок по депозитам после решения ЦБ повысить ключевую ставку не ожидается, считает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

В пятницу Банк России на очередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 19% годовых.

«В последнее время кредитные организации меняли свою процентную политику, учитывая риски возможного повышения ключевой ставки до 20% до конца года. Это сказывалось на условиях по кредитам и депозитам», — объясняет Зварич.

В частности, по словам аналитика, банки увеличивали ставки по отдельным срокам вкладов, закладывая также возможность более продолжительного удержания высоких ставок в экономике.

ЦБ допустил повышение ключевой ставки

«При этом решение регулятора повысить ставку на 100 базисных пунктов до 19% на сентябрьском заседании укладывается в данный сценарий. В сложившихся обстоятельствах мы не ожидаем существенного изменения ставок по банковским продуктам», — говорит эксперт.

Отдельные банки, которые ранее в качестве базового сценария рассматривали возможность удержания ключевой ставки на уровне 18%, как считает Зварич, могут начать пересматривать условия в соответствии с решением регулятора и сопутствующими сигналами.