В РФ утвердили правила получения остатка маткапитала

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил об утверждении правительством правил предоставления гражданам остатков из материнского капитала до 10 тыс. руб. Соответствующей информацией он поделился в ходе совещания с вице-премьерами в понедельник, передает «Интерфакс».

Премьер обратил внимание на то, что соответствующее постановление уже удалось подписать. Как отмечается, денежные средства можно получить через портал Госуслуг, МФЦ или по почте. Мишустин подчеркнул, что нередко на счету от суммы маткапитала образуется остаток. Родители хотели бы им воспользоваться, но не всегда могут это сделать, заявил премьер.

«Теперь, в случае, если такие средства не превышают 10 тыс. руб. получить их можно в виде единовременной выплаты», - отметил Мишустин.

Семьи, которым положена единовременная выплата, получат соответствующее уведомление от Соцфонда через портал Госуслуг, подчеркнули в правительстве.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает тратить материнский капитал на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) через эскроу-счета.