В России ужесточат правила продажи SIM-карт

Минцифры РФ анонсировало новые правила оказания услуг телефонной связи, связанные с недавним законом об ужесточении контроля за оборотом SIM-карт.

Проект постановления правительства уже опубликован для общественного обсуждения и включает несколько значительных изменений.

«Изменения направлены на повышение безопасности и удобства для всех абонентов, а также на борьбу с мошенничеством и нелегальными SIM-картами», – поясняют в Минцифры.

Одним из ключевых нововведений станет обязательное подтверждение личности абонента до подписания контракта с оператором связи. Для россиян предусмотрено три способа подтверждения: через документ, удостоверяющий личность, с использованием портала Госуслуг, или через уполномоченные организации. Иностранные граждане смогут заключить договор только после сдачи биометрических данных, а также их SIM-карты будут привязаны к IMEI-идентификатору устройства.

Второе важное изменение касается проверки ранее заключенных договоров. Теперь россияне смогут иметь не более 20 SIM-карт, иностранцы – не более 10. В переходный период, который продлится до 1 ноября 2025 года для россиян и до 1 июля 2025 года для иностранцев, абоненты должны будут привести количество своих SIM-карт в соответствие с новым законодательством. В противном случае услуги мобильной связи могут быть приостановлены.

Операторы связи будут обязаны проверять количество заключенных договоров и уведомлять абонентов о превышении лимита. В случае превышения оператор должен будет расторгнуть договор в течение трех дней после уведомления.

Также в проекте предусмотрено создание сервиса на Госуслугах, который позволит абонентам отслеживать количество оформленных SIM-карт и подавать заявки на аннулирование договоров.

Наконец, изменения коснутся и процедуры оплаты услуг операторов связи. Оплата наличными станет возможна только при подтверждении личности плательщика, что ограничит возможность использования терминалов без идентификации.

По данным Роскомнадзора, в России насчитывается более 22 тысяч абонентов, у которых в распоряжении находится более 50 SIM-карт, что подчеркивает актуальность новых мер, передает RG.RU.