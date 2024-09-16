Какие пособия на детей положены в 2024 году

В России предусмотрены различные льготы и выплаты для семей с детьми. О них рассказало издание Life.

В частности, власти выплачивают пособие при рождении ребенка в 2024 году. Оно полагается единожды при рождении каждого из детей. Социальный фонд России выплачивает его в течение 10 дней с момента поступления сведений из органов ЗАГС. Такая поддержка полагается всем семьям без учета уровня доходов родителей. В 2024 году единовременное пособие при рождении ребенка увеличилось до 24 604,30 руб., напоминает издание.

Также в России выплачивают материнский капитал. Как отмечается, в 2024 году он проиндексирован с учетом инфляции. Он вырос на первого ребенка до 630 380,78 руб. (с 586 946,72 руб.), на второго ребенка и последующих детей — до 833 024,74 руб. (с 775 628,25 руб.), пишут авторы.

Кроме того, в стране предусмотрены декретные выплаты. На них могут рассчитывать трудоустроенные женщины с 30-й недели беременности. Они рассчитываются с учетом среднего заработка за два года.

«Декретные сильно зависят от уровня заработка и МРОТ и начисляются исходя из страховых взносов, внесённых работодателем. С начала 2024 года за 140 дней беременности будущая мама получит 88 566,40 руб. декретных», - пишет Life.

Подчеркивается, что женщины с высоким заработком с учетом предельной базы для страховых взносов (4039,73 рубля в день) могут получить 565 562,20 руб. за 140 дней. Также власти предусмотрели пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Его выплачивают единовременно.

Как сообщается, с учетом индексаций в 2024 году пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка составляет до 13 900 рублей при 100% прожиточного минимума и 7000 рублей при 50%. Для беременных пособие вырастет до 16 800 рублей при 100% прожиточного минимума и до 8400 при 50%.

Также будущие мамы, чей муж находится на срочной службе в Вооруженных силах России, могут рассчитывать на специальное пособие. Для того чтобы получить пособие, нужно дождаться срока беременности в 180 дней — именно с этого момента наступает право на выплату. В 2024 году пособие беременной супруге призывника увеличено на 7,4% — до 38 963,47 рубля. Такая выплата предоставляется женщине единовременно. Кроме того, авторы отмечают, что в России выплачивают пособие по уходу за ребенком до 1,5 года (40% от ежемесячной зарплаты) и по уходу за детьми-инвалидами (ежемесячно по 10 000 рублей).