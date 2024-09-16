Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья

В среднем россиянину нужно для счастья 250 тысяч рублей в месяц, выяснил Superjob в опросе, результаты которого приводит РБК. За полгода запросы россиян выросли на 16%: в марте сумма, необходимая среднему жителю страны для счастья, составляла 215 тысяч рублей.

На первом месте по зарплатным ожиданиям находится Москва, где для счастья требуется 276 тысяч рублей в среднем. На втором месте Владивосток с 270 тысяч рублей. В пятерке также оказались Ростов-на-Дону, Тюмень и Красноярск — жителям этих городов нужно 257 тысяч, 253 тысячи и 250 тысяч рублей соответственно. У петербуржцев запросы скромнее — 240 тысяч рублей, город занял 11-е место, разделив его с Казанью.

Наименьшую среднюю сумму, нужную для счастья, называли жители Кирова — всего 190 тысяч рублей.

Запросы мужчин почти на 15% превышают запросы женщин: 270 тысяч рублей против 230 тысяч рублей соответственно. Также выяснилось, что требования к желаемой зарплате растут с возрастом: если молодежи до 24 лет в среднем нужно 185 тысяч рублей, то граждане старше 45 лет обозначали сумму в 260 тысяч рублей. Стоимость счастья растет и с уровнем реальных доходов: россияне с зарплатой до 50 тысяч рублей называли сумму в 200 тысяч рублей, а те, кто зарабатывает 100 тысяч рублей и более, хотели бы иметь доход в 310 тысяч рублей.

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Ранее россияне рассказали о наличии финансовой подушки. Так, у 27% россиян есть накопления, достаточные для жизни в течение трех и более месяцев. Из них 15% участников исследования заявили, что их накоплений хватит на привычную жизнь в течение трех — шести месяцев. Для 12% денег хватит на полгода и больше.