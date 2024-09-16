Россиянам напомнили о росте пенсии в октябре

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в беседе с агентством «Прайм» напомнил, что с октября военным пенсионерам и приравненным к ним категориям повысят пенсии.

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Эксперт напомнил, что одним из факторов для повышения пенсии является индексация, обычно завязанная на уровне инфляции. Прогнозный параметр индексации, калькулируемый по ожидаемой инфляции, ранее составлял около 4,5 процента.

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«Однако актуальный уровень — даже несколько выше и составляет 5,1 процента», — заявил Гиринский, добавив, что повышение произойдет из-за роста понижающего коэффициента от суммы денежного довольствия военнослужащего.

В среднем с учетом прибавки пенсии военных пенсионеров составят более 41,5 тысячи рублей в месяц, подсчитал экономист. Всего повышение коснется более 2,7 миллиона россиян.

Ранее сообщалось, что в России с 2025 года пенсии будут индексироваться по новым правилам — не один, а два раза в год. На повышение выплат могут рассчитывать те, кто получает пенсию по старости, по случаю потери кормильца, а также по инвалидности.