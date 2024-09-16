Россиян предупредили о замедлении роста зарплат

В 2025 году рост зарплат в России замедлится в два раза, до 9 процентов. Об этом Центробанка.

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По данным ЦБ, гонка зарплат в России постепенно завершается после рекордного с 2008-го увеличения жалованья в нынешнем году — на 16 процентов. Основная причина роста — дефицит кадров, что вынуждает компании предлагать соискателям более высокие зарплаты или переманивать квалифицированные кадры.

В России выросли реальные зарплаты

Аналитики отмечают, что замедление роста зарплат связано с тем, что у компаний заканчиваются ресурсы для привлечения и удержания сотрудников. Более того, частному бизнесу становится сложнее конкурировать за специалистов с госсектором.

«Резервы роста зарплат не бесконечны — регулярные повышения создают дополнительные издержки, тогда как прибыль может оставаться на том же уровне», — заявила Марина Лопатина из Президентской академии.

Ранее ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок заявил, что оплата труда преподавателей федеральных вузов, работников медицинских учреждений и ряда других сотрудников увеличится на 5,1 процента с 1 октября 2024 года. При этом в текущем году зарплаты не будут индексировать федеральным госслужащим.