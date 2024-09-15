Жертвы мошенников получили шанс не платить по кредитам

Кибермошенники ежегодно похищают у россиян по 15-16 млрд рублей, что сравнимо с бюджетами крупных городов, таких как Астрахань, Липецк или Пенза. Причем вернуть удается меньше 10% от украденных сумм. Зачастую обманутые аферистами россияне отдают не только свои деньги, но и набирают кредитов на сотни тысяч и миллионы рублей. Это ложится на них тяжким бременем, а многим буквально ломает жизнь. Выходом из замкнутого круга проблем может стать бесплатная процедура внесудебного банкротства, говорят эксперты.

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Минувшим летом банки стали обязаны приостанавливать на два дня переводы, если информация о получателе денег содержится в базе данных Центробанка о случаях и попытках мошеннических операций. В противном случае банкирам придется вернуть клиенту деньги в течение 30 календарных дней. Однако преступники пользуются широкой сетью подставных лиц, так называемых дропов, а "черный список" ЦБ не охватывает все их счета.

Кроме того, банки теперь должны приостанавливать переводы по целому списку признаков мошеннических операций. Они обязаны предупреждать клиентов, что платеж может быть предназначен злоумышленникам. Со своей стороны, правительство развивает в стране проекты по повышению финансовой грамотности, чтобы люди не поддавались на уловки аферистов.

Несмотря на принятые меры, число жертв киберпреступников продолжает расти. В Минэкономразвития РФ поступают обращения россиян, которые оказались в сложной жизненной ситуации и не в состоянии рассчитаться по своим долгам, рассказал "Российской газете" первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

"Люди в силу разных причин могли оказаться в сложной ситуации. Это может быть следствие, например, болезни человека или его близкого родственника. Плюс технически продвинутые схемы действий мошенников сейчас появились. Институт банкротства физлиц дает людям возможность вернуться к нормальной экономической жизни и начать с чистого листа", - рассказал Илья Торосов.

С сентября 2020 года в России стал применяться упрощенный механизм внесудебного банкротства, который предназначено для людей с незначительным размером активов или их отсутствием. Главное преимущество внесудебного банкротства в том, что оно инициируется через МФЦ и проводится бесплатно.

По словам Ильи Торосова, всего за четыре года действия этого механизма было запущено более 63 тысяч процедур внесудебного банкротства. Из них более половины (37 тысяч) уже завершены, в общей сложности было списано 14,7 млрд рублей. В прошлом году Минэк по поручению президента Владимира Путина провел работу над расширением условий для применения процедуры.

"У этих изменений был значимый эффект. За 10 месяцев, с тех пор как в ноябре 2023 года заработали новые критерии внесудебного банкротства, такой процедурой воспользовались более 40 тысяч граждан. Половина из них - пенсионеры, это более 20 тысяч человек, и еще почти 4 тысячи получателей пособий. Данные говорят о том, что процедура востребована среди тех граждан, для которых она создавалась", - подчеркнул первый замминистра.

Все больше людей выбирает бесплатный упрощенный механизм, отметили в Минэке. Внесудебных процедур за первое полугодие 2024 года было запущено 25 325, а их доля в общем числе начатых банкротств в отношении граждан РФ достигла 12%.

Воспользоваться процедурой внесудебного банкротства могут не все должники, а только те, чья жизненная ситуация соответствует определенному государством набору условий, отметили в Минэкономразвития.

"Под эти условия подходят люди с размером долга от 25 тыс. до 1 млн. руб., причем штрафы и пени в этой сумме не учитываются. Обязательно, чтобы хотя бы один из кредиторов должника уже обратился в суд, получил исполнительный документ и передал его судебным приставам, банку, в котором открыты счета должника, его работодателю или в Социальный фонд России (СФР)", - пояснил представитель министерства.

Однако есть дополнительные условия. Для запуска процедуры внесудебного банкротства обязательно, чтобы долг с человека не удалось взыскать по одной из следующих трех причин.

Первая - судебные приставы не нашли имущества, за счет которого удалось бы рассчитаться с кредиторами. Важно знать, что у человека не могут забрать предметы первой необходимости и единственное жилье - если только оно не находится в ипотеке. Нужно, чтобы хотя бы одно исполнительное производство окончилось из-за отсутствия имущества. И после этого никто из кредиторов не инициировал новое.

Вторая причина - когда не меньше года списываются деньги по исполнительному документу у пенсионера или получателя пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, но долг еще не удалось погасить. И другого имущества, которое можно взыскать, у такого человека нет. Третья причина - взыскание долга длится как минимум семь лет, перечислили в Минэке.

Помимо очевидных плюсов, включая главный - освобождение от долгов, - у банкротства вообще и внесудебного в частности, есть и особенности, о которых людям следует знать, заявил "Российской газете" доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

"Помимо негативного влияния на кредитную историю, банкрот не получит новых кредитов и займов в течение 5 лет, как минимум 3 года не сможет занимать руководящие должности в юридических лицах, 5 лет ему будет запрещено регистрироваться индивидуальным предпринимателем, а также снова подавать на банкротство. Кроме того, в течение 10 лет нельзя будет управлять кредитными и финансовыми организациями", - объяснил эксперт.

В остальном внесудебное банкротство - это реальный шанс для людей в трудной жизненной ситуации бесплатно и в относительно короткие сроки, до 6 месяцев, покончить с непосильными долгами и вернуться к полноценной экономической жизни, добавил Петр Щербаченко.

"Учитывая возросшие риски, когда еще вчера человек мог спокойно жить, а сегодня из-за мошенников остался без копейки и с огромными долгами, работу государства по расширению условий применения внесудебного банкротства можно только приветствовать. И надеяться, что эта работа будет продолжена", - заметил он.

Практика банкротства жертв мошенников уже существует, подтвердили "РГ" в Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ). "Но нужно понимать, что среди таких граждан могут быть и фиктивные банкроты - те, кто оформляет кредит и потом симулирует мошенничество. Возможно, есть смысл, чтобы среди документов к подаче на банкротство из-за мошенничества в обязательном порядке запрашивалась также копия постановления о возбуждении уголовного дела", - предложила руководитель пресс-службы АРФГ Мария Румянцева.

Ситуация тех людей, которые под влиянием мошенников набрали кредитов больше, чем на 1 млн руб., под условия внесудебного банкротства не подходит. Им придется либо погасить часть долга за свой счет, или решать проблему через суд, рассказал председатель Национальной ассоциации "Банкротный клуб" Олег Зайцев.