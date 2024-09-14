Аналитик рассказал о повышении зарплат некоторых россиян с 1 октября

Оплата труда преподавателей федеральных вузов, работников медицинских учреждений и ряда других сотрудников увеличится на 5,1 процента с 1 октября. Об этом РИА Новости сообщил ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

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По его словам, на повышение зарплаты также могут рассчитывать работники федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений и гражданского персонала силовых ведомств.

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Эксперт уточнил, что под индексацию попадает ограниченное число работников, так как большая часть образовательных и медицинских организаций имеет региональный статус.