Кому с 1 октября повысят заработную плату

Заработные платы преподавателей вузов, медицинских работников, сотрудников казенных, бюджетных и автономных учреждений и гражданского персонала силовых ведомств увеличатся на 5,1 процента с 1 октября. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

© Вечерняя Москва

— С 1 октября на 5,1 процента вырастет оплата труда сотрудников вузов, медучреждений и других федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также гражданского персонала силовых ведомств, — цитирует его РИА Новости.

Под индексацию попадает ограниченное количество работников, потому что большинство образовательных и медорганизаций имеет региональный, а не федеральный статус, отметил эксперт.

При этом, по его словам, в 2024 году не будут индексировать зарплату госслужащим, то есть работникам министерств и ведомств, а также судьям, помощникам сенаторов и депутатов Госдумы.

Зарплаты граждан РФ продолжают расти быстрее, чем производительность труда, что в том числе стало причиной повышения ключевой ставки. Об этом 13 сентября сообщила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.